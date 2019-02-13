أخبار مصر | مستشار "الإنتاج الحربي": الوزارة تلبي احتياجات الجيش من المعدات.. وحققنا مكاسب من معرض "إيديكس 2018" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار "الإنتاج الحربي": الوزارة تلبي احتياجات الجيش من المعدات.. وحققنا مكاسب من معرض "إيديكس 2018" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت بوابة الخليج 365، الأستاذ محمد بكر المستشار الإعلامي لوزارة الانتاج الحربي، في ندوة بعنوان "وزارة الانتاج الحربي منارة الصناعة المصرية"، للتعرف علي مجهودات الوزارة في مجال التصنيع العسكري والمدني وكذلك مساهمة الوزارة في عدد من المشروعات القومية التي تشارك فيها في إطار استراتيجية مصر لبناء دولة حديثة وقوية تقوم علي الصناعة المصرية الوطنية.

وقال محمد بكر المستشار الاعلامي لوزارة الانتاج الحربي، خلال الندوة، إن الوزارة بدأت في حملة إعلامية بعنوان "اعرف وزارة بلدك"، لتعريف المواطن بالوزارة ومشتقاتها والقطاعات التي تضمها وتشملها، والمنتجات التي تنتجها سواء في الشق العسكري أو المدني من خلال عدد من الفيديوهات المسموعة والمرئية بصورة مبسطة وبسيطة وقد حققت الحملة نتائج طيبة.

وأشار إلي أن الوزارة تعتمد في المقام الأول علي تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخيرة والمعدات، وتورد ما يفيض من الإنتاج للجمهور، للمساهمة في تقليل العبئ علي المواطن المصري.

وأكد المستشار الاعلامي للانتاج الحربي، أن الوزارة حققت مكاسب من خلال تنظيمها لمعرض ايدكس الصناعات الدفاعية والأمنية من خلال مشاركة عدد من مصانعها وشركاتها بعدد من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ومنها العربة المدرعة ST100 والعربة المدرعة St500 مدرعة مضادة للألغام وكذلك رشاشات متطورة، مشيرا إلي الإقبال الغير متوقع من الدول والشركات الأجنبية فاق المتوقع بشهادة الشركة الإنجليزية المنظمة للمعرض.

وتابع: "نستعد للمعرض القادم وبقوة ليكون أفضل من الذي أقيم في 2018، لتكون رسالتنا للعالم والمواطنين أن مصر موجودة علي خريطة التسليح العالمية وأن مؤسساتها الوطنية ومنها الإنتاج الحربي قادرة علي تصنيع السلاح وتلبية كافة متطلبات القوات المسلحة من الأسلحة والذخيرة والمعدات اللازمة لتأدية كافة المهام المطلوبة منها".

ونوه المستشار الإعلامي لوزارة الانتاج الحربي، أن الوزارة عقدت العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الوزارات المصرية والجامعات والنقابات ومنها نقابة الصحفيين، وكذلك مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، وكذلك مذكرات تفاهم مشترك في العديد من المجالات الصناعية والدفاعية.

وقال إن الوزارة دخلت وبقوة في العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في الفترة الحالية، ومنها مشروع الطاقة الشمسية والذي سيكون الأكبر علي مستوي الشرق الأوسط لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال ألواح الطاقة الشمسية التي تنتجها الوزارة، وكذلك مشروع إدارة وتطوير المخلفات بالتعاون مع الجانب الألماني وشركات عالمية متميزة ومتخصصة في ذلك المجال، وكذلك تعاونها مع دولة الإمارات الشقيقة في بناء مصنع للتخلص من النفايات الطبية.

وأضاف: "الوزارة بدأت أيضا في إنتاج كميات كبيرة من العدادات المسبقة الدفع للكهرباء والمياه وكذلك منظومة التموين الجديدة الي جانب تعاونها مع وزارة التربية والتعليم والعمل جاري علي تصنيع التابلت المصري والذي سيعمم علي كافة المدارس المصرية".

ونوه المستشار الإعلامي لوزارة الانتاج الحربي أن الوزارة تتعاون مع علماء مصر في الخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما يخص المشروعات القومية ومساهمتهم الوطنية فيها، وكيفية التعاون المشترك معهم لتنفيذ تلك المشروعات والاستفادة بخبراتهم العلمية.

وأشار إلي أن الوزارة حدثت العديد من المعارض ومنها معرض التحرير وروكسي والذي يتم فيه عرض منتجات الوزارة المدنية من الغسالات والتلاجات والتكيفيات والتليفزيونات وكذلك المرواح والسخانات وأدوات المائدة، مع وضع خطة تسويق قوية للمنافسة مع باقي المنتجات والماركات الموجودة بالسوق.

وأضاف محمد بكر، أن الدكتور اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي يعمل وفق رؤية واضحة واستراتيجية وطنية عمادها الاول التعاون مع الآخر لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة ودفع عجلة الإنتاج للامام وتوفير للعملة الصعبة وزيادة الدخل، وتلبية كافة احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخيرة وكذلك توريد فائض الإنتاج للقطاع المدني لتخفيف العبئ علي المواطن البسيط.