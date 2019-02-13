فى عيد الحب.. فاتورة مصر من استيراد هدايا الفلانتين

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صفا: 5 ملايين دولار فاتورة مصر من هدايا عيد الحب في 3 أشهر وارتفاع أسعارها 100% بعد التعويم.. والمستوردون: 30% تراجعا فى الإقبال، والأسعار تتراوح بين 30 و1000 جنيه

«هابى فلانتين داي».. فى 14 فبراير من كل عام يكتسي العالم باللون الأحمر، احتفالا «بعيد الحب، أو عيد العشاق أو يوم القديس فلانتين» كما يطلق عليه اليوم الذى يعبر فيه العشاق عن حبهم لبعضهم وبعض، حيث بدأ الاحتفال بهذا اليوم عقب إعدام القديس «فلانتين» في الرابع عشر من فبراير عام 269 ميلادي والذى تعرض للقتل، على يد الإمبراطور الروماني كلاديوس، وعلى الرغم من قصر الاحتفال بهذا اليوم على أصحاب الديانة المسيحية فى بداية الأمر إلا أنه امتد ليشمل جميع الأعراق وكل دول العالم.

الاحتفال بعيد الحب فى مصر يأخذ العديد من المظاهر والأشكال، فالبعض يحتفل به من خلال التهادي فيما بين العشاق «بالدباديب» ذات اللون الأحمر، أو الورود، أو الساعات، وغيرها من الهدايا والإكسسوارات، مما يكلف الدولة المصرية ملايين الدولارات، فى استيراد هذه الهدايا من الخارج. وفقًا لنشرة

الاحتفال بعيد الحب فى مصر يأخذ العديد من المظاهر والأشكال، فالبعض يحتفل به من خلال التهادي فيما بين العشاق «بالدباديب» ذات اللون الأحمر، أو الورود، أو الساعات، وغيرها من الهدايا والإكسسوارات، مما يكلف الدولة المصرية ملايين الدولارات، فى استيراد هذه الهدايا من الخارج.

وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن فاتورة استيراد مصر للعب الأطفال تراجعت من 61.987 مليون دولار خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2016 إلى 44.413 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 28.3%. (اقرأ أيضا: اعملي "لوك جديد" في الفلانتين.. تغيير لون شعرك مهم)

فاتورة استيراد مصر

بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال إن فاتورة مصر من استيراد هدايا عيد الحب خلال الـ3 أشهر الماضية بلغت 5 ملايين دولار، بينما بلغت فاتورة مصر من استيراد لعب الأطفال والهدايا على مدار العام، خلال العام الحال والأعوام السابقة 55 مليون دولار، حيث كان هناك استقرار فى فاتورة الاستيراد، وتعد الصين هى المنفذ الوحيد الذى تستورد مصر منه هدايا عيد الحب حيث تستحوذ السوق الصينية على 99%، ويكون أغلبها من الهدايا والساعات والسلع الترفيهية.

وأوضح صفا، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"،" أن دخول الهدايا والساعات ضمن قرار رقم 43 الخاص بالسلع الاستفزازية، ساهم بشكل كبير فى ارتفاع أسعار الهدايا هذا العام بشكل كبير، فعلى الرغم من أن الهدف من هذا القرار تقليل حجم الواردات من الخارج فإنه خلق محتكرين جددا، حيث تم قصر استيراد هذه الهدايا على مستوردين بعينهم، وأشخاص بعينهم يتحكمون فى دخول هذه السلع للبلاد، وفي أسعارها.

الزيادة ترهق جيوب المصريين

وشدد على أن الرسوم التى تم فرضها على المستوردين سيتحملها المواطن المصرى، فبموجب القرار الأخير فإن الجمارك تقوم بتقدير الفواتير التى يأتى بها التجار ويتم تحديد الرسوم الخاصة بكل شحنة بطريقة جزافية ومبالغ فيها، بالإضافة إلى الضريبة الجمركية غير المباشرة يتحملها المستهلك، وضريبة القيمة المضافة، والكهرباء والنقل والتخزين ساهمت فى رفع أسعار الهدايا بعد التعويم إلى 100% وفى بعض الأماكن تكون 150%، مقارنة بأسعار العام الماضي.(اقرأ أيضا: عشاء للميزان.. هذه الهدايا تناسب كل برج في الفلانتين)

وتابع: التعريفة الجمركية ارتفعت خلال الفترة الماضية من 10% إلى 30% قبل أن تتراجع إلى 20%هذا العام ولكنها لم تعد إلى ما كانت عليه، فالجمارك الخاصة بنقل حاوية الهدايا ولعب الأطفال كانت 30 ألف جنيه فأصبحت تصل إلى 100 ألف جنية و100 ألف أخرى مصاريف نقلها وتخزينها، أرضيات وغرامات خط ملاحي، ورسوم واردات ونقل.

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بداية الاستعداد

وأكد نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التجار يبدؤون الاستعداد لموسم عيد الحب من شهر 11 ويستمر حتى شهر فبراير من كل عام، تتراوح أسعار هدايا عيد الحب بـين 50 جنيهًا، والأغلى تصل إلى 800 جنيه، والإقبال على الشراء يكون يومَي 13 و14 فبراير، وتكون الفئات العمرية الأكثر شراء المرحلتَين الجامعية والثانوية.

وأشار إلى صعوبة كبيرة في عملية التسجيل في مجال لعب الأطفال والهدايا نظرا لتعدد المصانع الموردة لمصر والتي يصل عددها إلى نحو 3600 مصنع ويصل عدد الأصناف لكل مصنع 4 أصناف، لافتا إلى أن رسالة الاستيراد الواحدة قد تشمل 200 مصنَّع مختلف.

تكلفة الهدايا فى 2017

وبحسب إحصائية صادرة من شعبة لعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة عن الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017 بلغت قيمة الهدايا الفرو وشنط الهدايا نحو 4.4 مليون دولار، بينما بلغت فاتورة استيراد لعب الأطفال خلال تلك الفترة نحو 55 مليون دولار.

الدباديب والساعات والورود أبرز المستورَد

أيمن عبد الله مستورد لعب أطفال والهدايا، قال إن معظم هدايا عيد الحب التى تدخل البلاد، تتمثل فى الدباديب، والورد الصناعي بكل أشكاله، والمجات والساعات، والإكسسوارات المختلفة، ويغلب اللون الأحمر على معظم الهدايا التى يستقدمها التجار من الخارج خلال هذه الفترة من كل عام.

تراجع الإقبال 30%

وأكد عبد الله فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"،" أن الإقبال على شراء هدايا عيد الحب، شهد تراجعًا كبيرا هذا العام مقارنة بالسنوات الأخيرة، بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، بسبب ارتفاع الأسعار هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ودخول الهدايا تحت بند الهدايا المستفزة التى يطبق عليها تحرير سعر الدولار الجمركي.

الأسعار جملة وقطاعي

وحول أسعار هدايا عيد الحب هذا العام قال عبد الله، "سعر الدبدوب الصغير المستورد مقاس 30 سم يتراوح ما بين 60 و70 جنيها، ويختلف باختلاف الحجم والنوع الخاص به، فهناك دباديب تتراوح أسعارها ما بين 700 جنيه و800 جنيه، بينما هناك أنواع من الدباديب سوبر لوكس تتجاوز الـ1000 جنيه، مضيفا: أسعار المجات فى الجملة تتراوح ما بين 40 جنيها إلى 150 جنيها، ومتوسط 65 جنيها للمج الواحد فى القطاعي.

الصناعة المحلية

وشدد على أن حجم المُصنع من هدايا عيد الحب داخل مصر لا يتجاوز الـ10%، لذلك يلجأ التجار إلى استيراد الدباديب من الصين، لوجود العديد من المعوقات أمام الصناعة المحلية، تتمثل فى عدم توافر الإكسسوارات والمواد الخام التى يتم تزيين الدباديب بها، بالإضافة إلى أن الصناعة المحلية تكون أقل جودة من المستورد.

40 ألف دولار للحاوية

ولفت إلى أن الحاوية الواحدة المحملة بالهدايا ولعب الأطفال القادمة من الصين، تكلف التاجر 40 ألف دولار، وكلما زاد حجم الحاوية زادت التكلفة، مردفا: أسعار الهدايا القادمة من الصين لم ترتفع ولكن تحرير سعر الدولار الجمركي، والمصاريف الخاصة بالنقل والغرامات هى التى ارتفعت من 160 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه. (اقرأ أيضا: «الفلانتين مايتعوضش».. نصائح للاحتفال في الطقس السيئ)

الأرصاد "ماتجيبوش هدايا"

وعلى الرغم من حجم الإنفاق الكبير الذى قام به التجار من أجل استيراد هدايا عيد الحب، وانتظار العشاق لهذه المناسبة على أحر من الجمر فإن ثورة الطبيعة تهدد هذه المناسبة، حيث طالبت هيئة الأرصاد الجوية متمثلة فى الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم شراء هدايا فى عيد الحب قائلا "ماتجيبوش هدايا حب علشان الجو وحش" لأن موجة من الرياح والعاصفة ستضرب البلاد بداية من الخميس.

وأوضح أنه اعتبارًا من اليوم ستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، مع تساقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، تمتد بعد الساعة السادسة مساءً للوجه البحري والقاهرة.