- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع زيارة وإعانة وعلاج.. مفاجأة لأسرة تضم 3 أطفال مرضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
زار المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أسرة لديها 3 أطفال مصابين بمرض جفاف الجلد المصطبغ وغير المعدي «زيروديرما المزمن» والمعروف بمرض أطفال القمر، وبسببه يعاني المريض من حساسية جلد شديدة ضد أشعة الشمس، واطمأن المحافظ على ظروف الأسرة المعيشية والحالة الصحية للأبناء الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 14 سنة. وقال والد الأطفال، إنه أرسل للمحافظ على الواتس آب، وفوجئ في اليوم التالي بزيارة لجنة من المحافظة لمنزله وطاقم طبي يضم استشاريو الأمراض الجلدية والعيون فضلا عن بعض التنفيذيين.
وأضاف والد الأطفال، أنه تم توقيع الكشف الطبي على أبنائه بمعرفة استشاري الجراحة والمخ والأعصاب، وإجراء الأشعة والتحاليل المطلوبة، وجارٍ صرف الأدوية اللازمة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لأبنائه الثلاثة والذي سيوفر لهم تكاليف العلاج والكفالة المادية. وأكد محافظ بنى سويف،
وأضاف والد الأطفال، أنه تم توقيع الكشف الطبي على أبنائه بمعرفة استشاري الجراحة والمخ والأعصاب، وإجراء الأشعة والتحاليل المطلوبة، وجارٍ صرف الأدوية اللازمة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لأبنائه الثلاثة والذي سيوفر لهم تكاليف العلاج والكفالة المادية.
وأكد محافظ بنى سويف، أن مكتبه وتليفونه الشخصي دائما مفتوح للأسرة، وقرر صرف إعانة مالية عاجلة لهم، والتوجيه بسرعة حلول بعض المشكلات التي طرحتها عليه الأسرة أثناء زيارته لهم بالمنزل.
وأوضح اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، أنه فور تكليف المحافظ بسرعة تفقد الوضع الصحي والاجتماعي لهذه الأسرة، ورصد الوضع المعيشي للأسرة والمشكلات التي يعانون منها، وبالفعل تم اتخاذ اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر زيارة وإعانة وعلاج.. مفاجأة لأسرة تضم 3 أطفال مرضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.