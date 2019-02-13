انت الان تتابع زيارة وإعانة وعلاج.. مفاجأة لأسرة تضم 3 أطفال مرضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زار المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أسرة لديها 3 أطفال مصابين بمرض جفاف الجلد المصطبغ وغير المعدي «زيروديرما المزمن» والمعروف بمرض أطفال القمر، وبسببه يعاني المريض من حساسية جلد شديدة ضد أشعة الشمس، واطمأن المحافظ على ظروف الأسرة المعيشية والحالة الصحية للأبناء الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 14 سنة. وقال والد الأطفال، إنه أرسل للمحافظ على الواتس آب، وفوجئ في اليوم التالي بزيارة لجنة من المحافظة لمنزله وطاقم طبي يضم استشاريو الأمراض الجلدية والعيون فضلا عن بعض التنفيذيين.

وأضاف والد الأطفال، أنه تم توقيع الكشف الطبي على أبنائه بمعرفة استشاري الجراحة والمخ والأعصاب، وإجراء الأشعة والتحاليل المطلوبة، وجارٍ صرف الأدوية اللازمة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لأبنائه الثلاثة والذي سيوفر لهم تكاليف العلاج والكفالة المادية. وأكد محافظ بنى سويف،