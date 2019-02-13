شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن فتح أسواق صربيا أمام الموالح والعنب والبطاطس والبصل المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة نجحت في فتح الأسواق الصربية أمام الصادرات المصرية من الموالح.

واضاف «أبوستيت»، في تصريحات صحفية الأربعاء، انه تم الاتفاق أيضا مع الجانب الصربي على فتح اسواقهم أمام البطاطس والعنب والبصل بالاضافه إلى اعتماد المنشأ الصربي لتصدير القمح إلى مصر، مشيرا إلى أن ذلك يعود لجهود وزارة الزراعة في مواصلة فتح أسواق جديدة امام الصادرات الزراعية وفقا للإشتراطات الدولية المعنية بالصادرات الزراعية.

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وأشار وزير الزراعة إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في عام ٢٠١٨ وهناك اهتماما كبيرا بها من أجل دعم الاقتصاد الوطني، ضمن خطة الدولة لزيادة الصادرات الزراعية، وزيادة الاحتياطي المصري من النقد الاجنبي

يأتي ذلك بعد أن كلف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالتوجه إلى صربيا على رأس وفد رفيع المستوى من الحجر الزراعي للتفاوض على فتح السوق الصربي للصادرات الزراعية المصرية من الموالح والبطاطس وتقييم القمح الصربي وقياس مدى مطابقته للمواصفات القياسية المصرية

وأهدي «العطار» درع الحجر الزراعي إلى وزير الزراعه الصربي بمقر وزارة الزراعة الصربيه، وإبلاغه تحيات الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وتأكيده على دعم مصر لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين لتوسيع حركة الصادرات والواردات بين مصر وصربيا الوزير المصري أثناء الاجتماع.