شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لرفع قدرات خريجي المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن رفع قدرات خريجي المدارس الفنية وتجهيزهم لسوق العمل من خلال تدريبهم نظرياً وعملياً بمزارع الانتاج الحيواني والداجني، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقب التوقيع بأن ما يتم حالياً هو توجيه للتعليم الفنى لتلبية الاحتياجات والاولويات الخاصة بالوزارات المختلفة، والعمل على تنمية ورفع كفاءة الكوادر التي ستقوم بتنفيذ وإدارة العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات، وذلك من خلال نقل التكنولوجيا التطبيقية، وكذا تطبيق نظم التعليم المزدوج، التي تتيح الجزء العلمى والنظرى للدارسين، وهو ما يسهم بدوره في توفير المزيد من فرص العمل للطلاب سواء أثناء الدراسة أو بعد التخرج.

من جانبه، أشار وزير الزراعة، الدكتور عز الدين أبوستيت، إلى أن البروتوكول يسهم في اكساب الطلاب للعديد من المهارات العملية المطلوبة لسوق العمل، عبر اتاحة برامج تدريبية لطلاب المدارس الفنية الزراعية، وذلك من خلال مجموعة من المتخصصين سواء من جانب وزارة الزراعة أو القطاع الخاص، موضحاً أنه سيتم الدخول في العديد من المجالات الاخرى مثل الصوب الزراعية، والاسماك، والصناعات الغذائية.

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وأضافت الدكتورة منى محرز أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في اطار دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتطوير وتحديث النظم الزراعيه لزيادة الإنتاجية وزيادة الاستثمارات في قطاع الانتاج الحيواني والداجني مما يتطلب توفير العمالة والكوادر الفنية المدربة والتي تتفق مع المعايير القومية والعالمية للمهارات والمعارف وتدفع عجلة الإنتاج وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية بجانب انها تحقق أهداف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية .

وأوضحت أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ستقوم في إطار هذا البروتوكول بتوفير باحثين متخصصين ومؤهلين من ذوي الخبرة لتدريب كوادر هيئة التدريس وتأهيل طلبـة التعليم الفني الزراعي في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وكل ماله علاقة بهذا المجال، وتوفير المادة العلمية التي تساهم في تطوير مناهج المدارس الزراعية وإمدادهم بأحدث الكتيبات والإرشادات والمنشورات الخاصة بالتعليم الزراعي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد مجاهد، أن البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية وتلبية احتياجات الاستثمار بمصر من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفني والتدريب المهني بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم قطاع الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف أن البروتوكول ينص على أن تقوم وزارة التعليم والتعليم الفني بتسهيل مهام وزارة الزراعة في تحقيق أهداف بروتوكول التعاون بالتنسيق مع المديريات التعليمية والمدارس في إعداد الأفواج التدريبية للطلبة وتوفير أسماء الطلبة ومتابعة التدريب وتوفير كوادر إشرافية من المعلمين المتخصصين طول فترة التدريب.

وبحسب هذا البرتوكول، يقوم القطاع الخاص ممثلاً في شركات ومزارع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والجمعية المصرية لمنتجي الألبان بتوفير فرص تدريب عملي للطلاب الذين حصلوا على أعلى الدرجات في الدراسة النظرية خلال الإجازة الصيفية وإجازة نصف العام بالمواقع والمزارع شاملة الإقامة والإعاشة مع اتاحة مكافأت مالية لهم.