شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توقع بروتوكولًا مع «القاهرة والناس»: «لإنتاج برنامج لنشر الوعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول بين كل من وزارة الصحة، وشركة جيلياد سينسز، وشركة تى. إن. تى. في. المالكة لقناة «القاهرة والناس»، لإنتاج برنامج مسابقات تليفزيونى، لنشر الوعى الصحى والتمريضى بمصر، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، وطارق نور، مالك القناة.

وقع البروتوكول كل من الدكتور أحمد محيي، مساعد وزير الصحة والسكان للطب العلاجى، وعن شركة جيلياد سينسز، باعتبارها الراعى الرسمى للبرنامج، الدكتور رياض منير رياض، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية، وعن شركة تى. إن. تى. في، أحمد محمد عبدالحميد، بصفته مدير عام قناة القاهرة والناس.

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ويهدف بروتوكول التعاون إلى إنتاج برنامج مسابقات تليفزيونى، تتأسس فكرته على عقد مسابقة بين فريقين من طلبة المدارس أو المعاهد العليا للتمريض، بما يسهم في دعم وتطوير ونشر الوعى بأهمية التمريض، وإبراز دور العاملين في هذا المجال، باعتباره ركيزة أساسية ودعامة مهمة في المنظومة الصحية والطبية، هذا إلى جانب العمل على جذب قطاع الشباب للعمل في هذا المجال الحيوى، فضلاً عن تقديم المعلومات الصحية والطبية والتمريضية التي تهم المواطنين (إسعافات أولية – التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ).

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد عقب مراسم التوقيع، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أن البرنامج الذي سيتم إنتاجه عبر قناة القاهرة والناس يسعى إلى إبراز جهود الدولة ودور وزارة الصحة في نشر وتثقيف المشاهد المصرى بأساسيات الطب بشكل عام، مع توضيح أهمية دور التمريض المكمل لدور الطبيب بطريقة مرئية وملموسة في مشوار العلاج والنقاهة، حيث ستقوم وزارة الصحة خلال هذا البروتوكول باختيار الموضوعات المطروحة والإشراف على وضع المحتوى وصحة المعلومات الطبية والأسئلة التي سيتم طرحها خلال البرنامج، وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد التمريض العليا.

وأضافت الوزير أن البروتوكول ينص على أن تقوم وزارة الصحة والسكان بتقديم منح دراسية خارج وداخل مصر، ودورات تدريبية للفائزين في المسابقات، وذلك تحفيزاً وتشجيعاً على الانضمام للمشاركة في هذا البرنامج، فضلاً عن أن هذا البروتوكول يسهم من خلال برنامج المسابقات في تمكين المتنافسين من العاملين في مهنة التمريض من مشاركة اهتماماتهم ومعلوماتهم ومهاراتهم ومواهبهم مع المجتمع بأكمله.

من جانبه، أشار طارق نور، مالك قناة «القاهرة والناس» إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم يستهدف الاستفادة من الانتشار الذي حققه البرنامج في إعلاء شأن التمريض وإبراز الدور الهام للممرضين في العلاج بداخل المنظومة الصحية، مُعرباً عن تطلعه أن ينتشر البرنامج في مختلف القنوات الفضائية حتى يتحقق الهدف منه ويتم نشر الوعي بالدرجة الكافية.