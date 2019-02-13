شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «العشوائيات» يبحث تطوير ورفع كفاءة 6 مناطق بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، الأربعاء، المهندس خالد صديق رئيس جهاز تطوير العشوائيات، لتنسيق الجهود لتطوير 6 مناطق عشوائية غير آمنة بالمحافظة ودراسة الحلول المقترحة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات وشركات المرافق وذلك في إطار جهود الرئيس لتطوير المناطق العشوائية وتنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

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وعقد محافظ أسيوط اجتماعا بلجنة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة بحضور المهندس خالد صديق رئيس جهاز تطوير العشوائيات، والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، وبعض رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولى شركات المياه والكهرباء والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلي للمناطق العشوائية بالمحافظة ومشاكلها والحلول المقترحة لها فضلا عن عرض لبعض المواقع الجديدة المقترحة لإعادة تسكين سكان المناطق العشوائية بها وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لهم بالإضافة إلى مقترحات تطوير بعض المناطق العشوائية وإعادة تخطيطها.

وأشار رئيس جهاز تطوير العشوائيات إلى أن هناك دعماً قوياً من القيادة السياسية لتطوير المناطق العشوائية بمختلف محافظات الجمهورية وإعادة تخطيط بعض المدن وإعادة توزيع السكان بالمناطق الجديدة مؤكدا على تشكيل لجنة من القيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط لتطوير بعض المناطق العشوائية غير الآمنة من الدرجة الثانية ودراسة التكلفة المالية لأعمال التطوير والتخطيط للبدء العاجل في تطوير تلك المناطق ورفع كفاءة البعض منها، مشيدا بدور محافظ أسيوط والأجهزة التنفيذية في التحرك العاجل لتطوير المناطق العشوائية ووضع مقترحات للتطوير معلنا دعم الصندوق الكامل للنهوض بتلك المناطق وتطويرها.