شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية تبحث تدشين مشروع «الغذاء للمستقبل» في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اجتماعا اليوم الأربعاء مع أعضاء بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبحث تدشين مشروع «إيراس» (الغذاء للمستقبل) لتعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري بحضور الدكتور محمد أبوالوفا مدير قطاع الزراعة بالبعثة الأمريكية وكينث دان مدير المكتب الفني الزراعي بالبعثة، والدكتور وليد سلام المدير الإقليمي لشركة ابت المنفذة للمشروع، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة بقنا، والمهندسة إيمان محمد على مدير المشروعات التنموية بقطاع الزراعة بقنا.

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أكد الدكتور محمد أبوالوفا، أن المشروع يهدف إلى زيادة متوسط دخل 120 ألف من صغار المزارعين ومضاعفة دخول 25 ألف آخرين وتوفير 12 ألف فرصة عمل دائمة في المجال الزراعي، وتحسين كفاءة منظومة الري لـ 50 ألف فدان، وعقد شراكات مع المؤسسات المصرية والمنظمات الزراعية لتركيب أنظمة ري حديثة، وبناء مراكز لعمليات ما بعد الحصاد وإنشاء مرافق صغيرة ومتوسطة تخدم قطاع التصنيع الغذائي بمصر.

وأوضح كينث دان، أن المشروع ينفذ في القاهرة الكبرى وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ 36 مليون دولار على مدار خمس سنوات بداية من أغسطس 2018 حتى يوليو 2023، مضيفا أن الحكومة المصرية تعد من أكثر الحكومات دعما لصغار المزارعين، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة لتحقيق طفرة حقيقية وملموسة في المجال الزراعي.

وأكد «الهجان»، أن عددا كبيرا من أبناء المحافظة يعملون بالقطاع الزراعي، مؤكدا على أن قنا تسعي إلى إحداث طفرة في التنمية الزراعية والتعرف على الطرق الحديثة في الزراعة والري وترشيد استهلاك المياه ومساعدة المزارعين في تسويق محاصيلهم، مضيفا أن الهدف من المشروع تطوير قطاع المحاصيل البستانية وتعزيز نظام تسويقها ليتناسب مع متطلبات السوق المحلية والدولية وتحسين القدرة التنافسية للتصنيع الزراعي وتنمية قطاع المحاصيل عالية القيمة، وإتاحة مزيد من فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي.