أخبار مصر | أصغر نائب ونائبة بالبرلمان يُعلنان موافقتها على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أصغر نائب ونائبة بالبرلمان يُعلنان موافقتها على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النائبة الشابة نهى الحميلى، وهي أصغر نائبة مرأة تحت قبة البرلمان، عن موافقتها على التعديلات الدستورية المعروضة على البرلمان، لافتة إلى أن تلك هي المرة الأولى التى تحصل على الكلمة فيها بقاعة الجلسة العامة تحت قبة البرلمان.

فيما أعلن النائب الشاب حسن عمر، أصغر النواب سنا، موافقته أيضا على التعديلات الدستورية، قائلا: "عندما كُتب هذا الدستور مصر كانت في حالة من عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتعديل الدستور لا يقتصر على مدة فترة الرئاسة".