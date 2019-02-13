أخبار مصر | وزيرة الصحة: مشروع قانون أمام الحكومة لإنشاء صندوق الاستدامة المالية لقوائم الانتظار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: مشروع قانون أمام الحكومة لإنشاء صندوق الاستدامة المالية لقوائم الانتظار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم إدخال تخصصين جديدين للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتتضمن القسطرة الطرفية والقسطرة المخية خاصة وأن القسطرة المخية تكلفتها غالية.

وأضافت في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أن هناك مشروع قانون معروض أمام الحكومة حاليا بشأن إنشاء صندوق الاستدامة المالية لقوائم الانتظار والذي يسمح بدخول أكثر من تدخل جديد حسب احتياج المجتمع.