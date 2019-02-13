أخبار مصر | طارق شوقي: نستهدف توجيه التعليم الفني لأولويات وزارة الزراعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق شوقي: نستهدف توجيه التعليم الفني لأولويات وزارة الزراعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتطوير وتحديث النظم الزراعية لزيادة الإنتاجية وزيادة الاستثمارات في قطاع الإنتاج الحيواني والداجني مما يتطلب توفير العمالة والكوادر الفنية المدربة والتي تتفق مع المعايير القومية والقومية والعالمية للمهارات والمعارف ودفع عجلة الإنتاج.

من جانبه قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن المشروع يستهدف توجيه التعليم الفني لأولويات وزارة الزراعة وتنمية الكوادر، لافتا إلى أن التعليم الفني أصبح يدار من خلال احتياجات مصر علي الأرض وليس لأسباب شخصية، موضحا أنه بالرغم من أن التركيز حاليا على التابلت ولكننا لا ننسى التعليم الفني.

وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة إنه بموجب هذا الإتفاق، أن الطالب أثناء الدراسة سيأخذ تدريب داخل المدرسة من متخصصين في القطاع الزراعي بالإنتاج الحيواني والداجني يليها القطاعات الأخرى.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن المشروع يتم العمل عليه منذ عام مضى، موضحة أنه تم الاتفاق على أن تدريب الشباب العملي منذ الصغر سيساعدهم في توفير فرص عمل مستقبلا.