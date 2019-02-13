انت الان تتابع السيسي يشيد بدور الجامعة الأمريكية: تقرب الشعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة عبر تاريخها في خدمة التعليم والمجتمع في مصر، بالإضافة إلى دورها في المشاركة في المنظومة التعليمية والبحثية، والتقريب بين الشعبين المصري والأمريكي، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، مجلس أمناء ومجلس الإدارة التنفيذي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة ريتشارد بارتليت رئيس مجلس الأمناء، وفرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي استهل الاجتماع بتهنئة مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها، منوها بأهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على الاستثمار في هذه العلاقة والمضي قدماً نحو تعزيزها ، لما تشكل أساس