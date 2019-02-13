شكرا لقرائتكم خبر عن «منى» تعلن حقيقة علاقة «serial number» الخاص بالتابلت وامتحانات «الثانوية التراكمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة التربية والتعليم عبر الرسالة الأولى بالمدونة الصوتية «إسأل _ منى»، الأنباء التي ترددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بوجود علاقة وثيقة بين الــ«serial number» أو الرقم التسلسلي المدون على إيصال رسوم تابلت أولى ثانوي الذي يتم استلامه من البريد، وبين امتحانات الطلاب، وأن أي خطأ فيه سيؤدي لمشكلة في امتحان الطالب.

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وقالت الوزارة عبر المدونة الصوتية، إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، مشيرةً إلى أنه بعد قيام طالب أولى ثانوي بدفع 100 جنيه رسوم تأمين التابلت في البريد المصري، سيتسلم إيصالا ليس مدونا عليه من الأساس أي سيريال نمبر، وأضافت: «يعني تقدروا تمتحنوا وانتوا مطمنين».

وأضافت الوزارة: «وقت استلام التابلت في المدرسة، سيكون السيريال نمبر على إقرار استلام التابلت، بالإضافة إلى وجوده على ظهر التابلت وعلى (علبته)». وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات أولى ثانوي هذا العام، درجاتها ليست محسوبة في المجموع الكلي في نظام الثانوي الجديد.

وتعتبر «منى» شخصية افتراضية كرتونية ممثلة لطلاب الصف الأول الثانوى لتجيب على استفسارات الطلاب بهذه المرحلة وتفند الشائعات وترد على المغالطات المنتشرة.