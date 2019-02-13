شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حصر العمالة لإنشاء مجمع المصالح المميكن في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأربعاء، حصر كافة العاملين بكل مصلحة حكومية لتحديد السعة التي يحتاجها مجمع المصالح الحكومية المميكن المقرر إقامته تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وذلك لتلافي أي مشكلات مستقبلية من خلال استيعاب المجمع للعاملين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء عبدالمنعم فرغل حكمدار مديرية أمن الوادي الجديد، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أنه سيتم خلال أيام تشكيل لجنة لحصر كافة الأصول غير المستغلة لدى المصالح الحكومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية لسحبها وإعادة تخصيصها لمشروعات خدمية للمواطنين تساهم في خفض أسعار الأراضي والتي يترتب عليها انخفاض أسعار الوحدات السكنية لتكون في متناول المواطنين، خاصة الشباب المقبل على الزواج وكذلك انخفاض سعر المحلات التجارية للمساهمة في زيادة الرواج الاقتصادي بالمحافظة وتوفير فرص العمل للشباب بكافة مناطق الوادى الجديد.