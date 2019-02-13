شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الانتهاء من 88 ألف عملية جراحية ضمن «قوائم الانتظار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، الانتهاء من 88 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة في 9 تخصصات، منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

وأوضحت وزير الصحة في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه حرصاً من الدولة على التوسع في التخصصات الطبية التي تشملها المبادرة، فانه جار إضافة تخصصين جديدين ضمن المبادرة الرئاسية، هما جراحة الأوعية الدموية والدعامات الخاصة بها، والقساطر المخية، موضحة أنه جارى دراسة المستلزمات الطبية والتكلفة، نظراً لأنها جراحات ذات طابع خاص، حيث من المقرر الانتهاء من دراسة وإدخال التخصصات خلال شهر.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة والتى بدأت في يناير الماضى، مستمرة في عملها لمدة 3 سنوات، وفقاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، لمنع تراكم قوائم جديدة لحين تطبيق قانون التامين الصحى الشامل، مشيرة إلى أنه تم استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة ويوحد قواعد البيانات، حيث يتم ربط القرار بشكل لحظى فور صدوره مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام، كما تم الربط الكترونياً بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة بعد تدقيقها مالياً من خلال ثلاث مراحل للتدقيق(الجهة المصدرة للقرار، الجهة المنفذة للقرار، غرفة التحكم المركزية) بشكل مُوحد ومُميكن، ويتم مُتابعة توزيع الحالات في مواعيدها المقررة من خلال غرفة المتابعة المركزية بنظام تنبيه مُبكر خاص بالغرفة الرئيسية للمبادرة .

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وأكدت وزير الصحة أن نتائج حوكمة إدارة المشروع تضمنت أيضاً توحيد قواعد البيانات بين نفقة الدولة والتأمين الصحى لمنع صرف العلاج أو الإنفاق على نفس التدخل من أكثر من مصدر، واحتواء قاعدة البيانات الموثقة على الإجراءات التي تمت طبياً ومالياً لكافة المرضى، لافتة إلى أنه تم توحيد مصدر البيانات الموثقة والصحيحة لحجم الإنفاق وإتاحة جميع المعلومات لكافة الجهات ذات الصلة بشفافية ووضوح لدعم اتخاذ القرار على أسس سليمة.

وأوضحت الوزارة أن الجراحات التي تمت شملت 8989 عملية قلب مفتوح، و45194 قسطرة للقلب، و17044 عملية رمد، و809 زراعة قوقعة، و114 زراعة كبد، بالإضافة إلى 109 حالة زراعة كلى.

وكشفت الوزارة عن أنه تم زيادة أعداد المستشفيات المشاركة في مبادرة قوائم الانتظار لـ 250 مستشفى، شملت مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، وجامعية، وقوات مسلحة، وشرطة، وعدداً من المستشفيات الخاصة، بهدف التوسع في تقديم الخدمة الطبية واستيعاب عدد أكبر من المرضى.

يذكر أن المبادرة تقوم على 9 تخصصات طبية حرجة، وهى القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلي، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.