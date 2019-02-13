شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إطلاق 27 قافلة طبية مجانية بـ15 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 27 قافلة طبية مجانية، بدءا من اليوم الأربعاء، وحتى يوم 20 فبراير الجاري، بـ15 محافظة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المحافظات المستهدفة هي السويس، والمنوفية، ومطروح، وجنوب سيناء، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، والبحيرة، وبنى سويف، والشرقية، والجيزة، المنوفية، والاقصر، والبحر الأحمر، وأسيوط، أسوان، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه القوافل يأتي في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية، والحدودية.

وأضافت أن مدة عمل القافلة تستمر ليومين، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية اليوم، في مناطق الطرانة مركز السادات محافظة المنوفية، ومركز شباب الشلوفة بقرية الشوكلي بحي الجناين محافظة السويس، وسواني جابر مركز الضبعة محافظة مطروح، ووحدة الميدان مركز العريش محافظة شمال سيناء، وكفر تقى مركز الزرقا محافظة دمياط، واللواء صبيح مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، ووحدة برج العرب القديمة محافظة الاسكندرية، والحيبة مركز الفشن محافظة بني سويف، كما سيتم اطلاق قافلة طبية أخرى بمنطقة بهنيا مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وذلك خلال يومي 14 و15 فبراير الجارى.

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ولفتت إلى أنه سيتم تنفيذ 3 قوافل طبية يومي 15 و16 فبراير الحالى، بمناطق الخرمان مركز اطفيح محافظة الجيزة، ووادى أبوجعدة مركز راس سدر محافظة جنوب سيناء، وظفر مركز تمى الأمديد محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى اطلاق 5 قوافل طبية أخرى في مناطق الكوم الأحمر مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، ونجع غنيم محافظة الاقصر، ومنشأة فيصل مركز اطسا محافظة الفيوم، أبوعطية مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، وعزبة المطار مركز شرق محافظة الإسكندرية، وذلك في يومي 16 و17 من الشهر الجاري.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم تنفيذ قافلتين طبيتين في يومي 17و18 من شهر فبراير الجارى بمنطقتي عزبة الصول مركز حلايب وشلاتين محافظة البحر الأحمر، ومركز طبي حدائق حلوان محافظة القاهرة.

وأضافت «الصادق» أنه سيتم تنفيذ 4 قوافل خلال يومي 18و19 فبراير بمناطق الأـربعين 2 مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وقرية بحر البقر مركز جنوب بورسعيد، وكوم أبو إسماعيل مركز أبوحمص محافظة البحيرة، وكفر بدواى القديم مركز المنصورة محافظة الدقهلية، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق الشرفا مركز الصف محافظة الجيزة، والغريب مركز ساحل سليم محافظة أسيوط، وجبل الزلط مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وأبورماد وجبل علبة وادليديت بمركز حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، وواديي الجوفة والمرير مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وذلك خلال يومي 19 و20 من الشهر نفسه.

وأشارت «الصادق» إلى أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة النساء والتوليد، والباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحة، ورمد، وأسنان، بجانب توفير خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى اجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى، عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحي بهذه القوافل.