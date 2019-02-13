شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلماني: «إحنا بنتحايل على السيسي ينزل الانتخابات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه النائب سعيد شبايك، الشكر لمقدمي التعديلات الدستورية، قائلاً: «إحنا كنواب قدمنا التعديل المستحدث الخاص بالسماح للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة أخرى عشان نتحايل عليه ينزل الانتخابات».

وأضاف «شبايك» خلال أولى جلسات مناقشة التعديلات الدستورية، الأربعاء، أن «الكلمة الفصل في النهاية للشعب المصرى، فهو صاحب الرأي، وبقول للشعب مستمعش كلام الأجندات الخارجية، التي أصحبت لسان حال المعارضة المصرية وتتحدث باسمها».

وتابع: «لا يغار إلا الناقص ولا يحسد إلا الفاشل، ولا يغتاب إلا المنافق ولا يُفتن إلا الضعيف، ولا يثرثر إلا الفارغ ولا يكره إلا الحاقد اللهم ابعدهم عنا».