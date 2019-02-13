شكرا لقرائتكم خبر عن علي عبد العال: الرئاسة ليس لها علاقة بالتعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان، ورئاسة الجمهورية ليست لها علاقة بها، جاء ذلك ردا على النائب محمد البدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الذي طالب بإرسال خطاب لرئيس الجمهورية بشأن موقفه من الترشح للرئاسة في ظل وجود المادة الانتقالية التي تخصه- حسب تعبير «البدراوي».

وقال «عبدالعال» إن المادة الانتقالية في التعديلات الدستورية التي تخاطب الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، تم وضعها ضمن التعديلات لتعالج ظرفا بعينه، وفي عام 2022 للرئيس أن يقرر أن يترشح أم لا فهذا حقه، وإنما الأمر لا يتعدى مبادرة من النواب، وأضاف: «التعديلات الدستورية ليست لها علاقة برئاسة الجمهورية والأمر مبادرة من النواب».