أخبار مصر | وزيرة الصحة: إجراء 88 ألف جراحة ضمن مبادرة قوائم الانتظار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: إجراء 88 ألف جراحة ضمن مبادرة قوائم الانتظار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إجراء 88 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة فى 9 تخصصات، منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

وأوضحت أنه حرصاً من الدولة على التوسع فى التخصصات الطبية التى تشملها المبادرة، فانه جار اضافة تخصصين جديدين ضمن المبادرة الرئاسية، هما جراحة الاوعية الدموية والدعمات الخاصة بها، والقساطر المخية، مؤكدة أنه جار دراسة المستلزمات الطبية والتكلفة، نظراً لانها جراحات ذات طابع خاص، حيث من المقرر الانتهاء من دراسة وادخال التخصصات خلال شهر.

وأضافت أن المرحلة الثانية من المبادرة والتى بدءت فى يناير الماضى ، مستمرة فى عملها لمدة 3 سنوات، وفقاً للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن، لمنع تراكم قوائم جديدة لحين تطبيق قانون التامين الصحى الشامل، مشيرة إلى استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة ويوحد قواعد البيانات، حيث يتم ربط القرار بشكل لحظى فور صدوره مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام.

كما تم الربط الكترونياً بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة بعد تدقيقها مالياً من خلال ثلاث مراحل للتدقيق(الجهة المصدرة للقرار، الجهة المنفذة للقرار، غرفة التحكم المركزية) بشكل مُوحد ومُميكن، ويتم مُتابعة توزيع الحالات فى مواعيدها المقررة من خلال غرفة المتابعة المركزية بنظام تنبيه مُبكر خاص بالغرفة الرئيسيه للمبادرة.

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وأكدت أن نتائج حوكمة إدارة المشروع تضمنت ايضاً توحيد قواعد البيانات بين نفقة الدولة والتأمين الصحى لمنع صرف العلاج أو الإنفاق على نفس التدخل من أكثر من مصدر، واحتواء قاعدة البيانات الموثقة على الإجراءات التى تمت طبياً ومالياً لكافة المرضى، لافتة الى توحيد مصدر البيانات الموثقة والصحيحة لحجم الإنفاق وإتاحة جميع المعلومات لكافة الجهات ذات الصلة بشفافية ووضوح لدعم اتخاذ القرار على أسس سليمة.

وأوضحت أن الجراحات التى تمت شملت 8989 عملية قلب مفتوح ، و45194 قسطرة للقلب ، و17044 عملية رمد، و809 زراعة قوقعة، و114 زراعة كبد، بالإضافة إلى 109 حالة زراعة كلى.

وأشارت إلى زيادة أعداد المستشفيات المشاركة فى مبادرة قوائم الانتظار لـ 250 مستشفى، شملت مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، وجامعية ، وقوات مسلحة، وشرطة، وعدداً من المستشفيات الخاصة، بهدف التوسع فى تقديم الخدمة الطبية واستيعاب عدد أكبر من المرضى.

يُذكر أن المبادرة تقوم على 9 تخصصات طبية حرجة، وهى القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلي، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.