أخبار مصر | الحكومة تنفي 11 شائعة في 6 أيّام (فيديوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي 11 شائعة في 6 أيّام (فيديوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على المواقع الاخبارية والتواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من (7 حتى13 فبراير 2019‏).

ونفي المركز الاعلامي ما تداول حول منع قناة السويس عبور السفن المتجهة إلى سوريا كما نفي فرض الحكومة ضرائب على أرباح البنوك، ونفي ايضا ما اثير حول إلغاء الإعفاء الضريبي للسكن الخاص البالغ قيمته مليوني جنيه في تعديلات قانون الضريبة العقارية.

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ونفي المجلسان تردد حول تهجير أهالي منطقة الرزاز بمنشأة ناصر لصالح مستثمر عربي كما نفي تداول حلوى مخدرة بالصيدليات.

وكما نفي المركز ما تداول حول استلام التابلت يتطلب إلا التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة ، كما نفي توزيع التابلت على طلاب المرحلة الإعدادية ونفي حذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة كما نفي المركز ما تداول حول تعليق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة شمال سيناء.

ونفي المركز الاعلامي ما اثير حول تداول "جواكت جلدية" مسرطنة قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر المنافذ الرسمية

واكد المركز الاعلامي ان مبنى "العنبريين"الذي تم هدم بشارع المعز ليس اثريا.