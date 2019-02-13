مصر | المشدد 10 سنوات والغرامة والعزل من الوظيفة لرئيس حي الموسكي بتهمة تلقي رشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات والغرامة والعزل من الوظيفة لرئيس حي الموسكي بتهمة تلقي رشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة رئيس حي الموسكي، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، في اتهامه بتلقي رشوة مقدارها 100 ألف جنيه، مقابل تغيير نشاط محل.

صدر الحكم برئاسة المستشار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض ومحمد عمارة و هشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه و تامر حماد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، في القضية رقم ٣٠٦٧ جنايات الموسكي والمتهم فيها رئيس حي الموسكي بتهمة طلب وتلقي رشوة مالية 100 الف جنيه، أن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية علي سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب من محمد عبد الحي محمد لنفسه مبلغ مائة الف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسون ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحي وأخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم ٩٥ المنعقدة بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠١٧ بعدم التصريح بإعلانات جديدة علي النحو المبين بالتحقيقات.