مصر | في "الإضرار بالاقتصاد".. دفاع المتهمة فاتن: موكلتي لا صلة لها بالأحراز المثبتة بالجلسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "الإضرار بالاقتصاد".. دفاع المتهمة فاتن: موكلتي لا صلة لها بالأحراز المثبتة بالجلسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".

والتمس دفاع المتهمة الـ11 فاتن أحمد إسماعيل، ببراءة موكلته، استنادا على انتفاء صلتها بالأوراق التي تم تقديمها كأحراز في جلسة اليوم، تأسيسا على أن الأوراق قدمت من أمين سر الجلسة ولم تقدم من النيابة العامة ولم تعرض علي الهيئة محرزة، وان الوصف الذي أثبته وكيل النيابة العامة لدى إطلاعه على الأوراق من ناحية العناوين والمحتوى بل وعدد الأوراق يختلف تفصيلا عن ما أثبتته المحكمة بجلسة اليوم، والأوراق لا تحمل اسما لمحررها ولا شعارا لجماعة الإخوان المسلمين، ولا يدل على علاقتها من قريب أو بعيد بالمتهمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.