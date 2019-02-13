انت الان تتابع «لم الشمل وهيبة النقابة»..ضياء رشوان يطلق شعار حملته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطلق الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين الأسبق، شعار حملته الانتخابية فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي يخوضها على منصب النقيب، بعنوان: "لم الشمل وهيبة النقابة". ومن المقرر أن يعقد رشوان أولى لقاءاته الصحفية، بعد تقديم أوراق ترشحه رسميا للجنة المشرفة على انتخابات النقابة المقبلة، مع محرري ملف النقابة عصر اليوم، بمقره الانتخابي قرب دار القضاء العالي، حيث يواصل اتصالاته مع كافة رموز الجماعة الصحفية ويعتزم إجراء مقابلات مع الصحفيين من مختلف الصحف لعرض برنامجه عليهم.

وكان الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، تقدم الأحد الماضي، بأوراق ترشحه إلى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين وذلك للترشح على منصب النقيب. وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الأحد الماضي، تلقي طلبات الترشح علي منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء