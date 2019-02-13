بدراوي: وضع المسئولية في سلطة واحدة يزيد أعباءها

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رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: عودة مجلس الشورى ستتسبب فى أعباء مالية كبيرة على الموازنة.. والتعديلات الدستورية تستهدف استقرار الرئاسة لأطول فترة

قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن مصر تعيش هذه الأيام حالة استقرار بالفعل فى كل المؤسسات، ومن الممكن ألا تعطينا هذه التعديلات الاستقرار الذى بدأنا فيه بالفعل، وكان يجب الانتظار لفترة سنة أو اثنتين حتى نبدأ فيها. وأضاف بدراوي، فى حواره لـ«التحرير» أن التعديلات الخاصة بالمدد الرئاسية كان يمكن عرضها فى توقيت لاحق حتى يظهر أثر الإصلاح الاقتصاد، ويتسنى لمؤشرات اقتصاد المواطنين أن تتحسن، لافتا إلى أن تعديلات 2006 كان الهدف منها أيضا هو استقرار مؤسسة الرئاسة ولم تعطِنا النتائج المطلوبة.

وإلى نص الحوار: هل نحن بحاجة إلى تعديلات دستورية خاصة أن دستور 2014 لم يمر عليه سوى 4 سنوات؟ حزب الحركة الوطنية أعلن موافقته على التعديلات الدستورية المطروحة على اللجنة العامة بالبرلمان من حيث المبدأ، بشكل معلن من خلال موقعه الرسمي ومن خلال وجوده فى تحالف الأحزاب. هل توقيت طرح التعديلات مناسب حاليا؟

وإلى نص الحوار:

هل نحن بحاجة إلى تعديلات دستورية خاصة أن دستور 2014 لم يمر عليه سوى 4 سنوات؟

حزب الحركة الوطنية أعلن موافقته على التعديلات الدستورية المطروحة على اللجنة العامة بالبرلمان من حيث المبدأ، بشكل معلن من خلال موقعه الرسمي ومن خلال وجوده فى تحالف الأحزاب.

هل توقيت طرح التعديلات مناسب حاليا؟

من وجهة نظري هناك بعض الملاحظات على توقيت عرض التعديلات، خصوصا فيما يتعلق بالمدد الرئاسية، كان يمكن عرضها فى توقيت لاحق، لأنه ما زال أمامنا أكثر من 3 سنوات على انتهاء مدة الرئاسة الحالية، حتى يظهر أثر الإصلاح الاقتصادى، ويتسنى لمؤشرات اقتصاد المواطنين أن تتحسن كما تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبالتالي يكون هناك راحة أكثر فى عرض التعديلات خاصة الشق الخاص بالمدد الرئاسية والمواد الانتقالية.

بعض المعارضين للتعديلات الدستورية يرون أنها تزيد من سيطرة السلطة التنفيذية على سلطة القضاء.. فما تعليقك؟

مصر دولة مركزية، وفى كل الدساتير السابقة كانت السلطة التنفيذية هى السلطة الأولى، ولكن الأزمة فى تحميل المسئولية على سلطة واحدة تزيد من أعباء هذه السلطة وتقلل معدل تصويب الأخطاء لديها، لأن كل واحد فينا له قدرة على التحمل، وفكرة توزيع السلطات فى الدولة تقلل من الأخطاء، لأن التحميل الزائد على السلطة يزيد من معدل الأخطاء، وبالنسبة للتعديلات المطروحة على البرلمان قد تزيد الأعباء على السلطة التنفيذية.

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كيف ترى عودة مجلس الشورى «مجلس الشيوخ» مرة أخرى للحياة السياسية؟

المشكلة فى مجلس الشورى هى الصلاحيات الممنوحة له وفقا للدستور، لأن الصلاحيات المطروحة له حاليا قليلة للغاية، وتجعله يشبه المجلس الاستشاري فقط وليس أكثر من ذلك، ولن يضيف جديدا للحياة السياسية.

أنا مع عودة مجلس الشورى ولكن بصلاحيات مختلفة وتكون أقوى من الصلاحيات السابقة، لأن الشكل المقدم به وفقا للتعديلات الحالية المقدمة للبرلمان ستتسبب في أعباء مالية كبيرة على الموازنة، وفى حال سيتم إقرار رجوعه مرة أخرى يجب أن تعدل صلاحياته. (اقرأ أيضا: رئيس برلمانية التجمع: «تعديل الدستور» تجاهل الأحزاب)

كيف ترى تلك التعديلات فى مجملها؟

الواضح من هذه التعديلات أن هدفها هو استقرار مؤسسة الرئاسة لأطول فترة ممكنة، والسؤال هنا: هل تلك التعديلات ستحقق الاستقرار المنشود لـ15 أو 20 عاما؟ أو أننا ننظر فقط إلى النتيجة التى سوف تنتهي إليها عملية التصويت على التعديلات الدستورية؟ وبالتالي يجب النظر إلى النتائج أولا.

وأنا كنت أرى أننا نعيش فى هذه الأيام فى حالة استقرار بالفعل فى كل المؤسسات، ومن الممكن ألا تعطينا هذه التعديلات الاستقرار الذى بدأنا فيه بالفعل، وكان يجب الانتظار لفترة سنة أو اثنتين حتى نبدأ فى هذه التعديلات الدستورية، وأذكرك بأن تعديلات 2006 كان الهدف منها أيضا هو استقرار مؤسسة الرئاسة ولم تعطنا النتائج المطلوبة.

هل هناك ضرورة للنص على أن القوات المسلحة ضامنة للديمقراطية على الرغم من أنها لم تتخلَّ عن الشعب فى كل مرة؟

القوات المسلحة هى بالفعل ضامنة للديمقراطية فهذا النص يؤكد المؤكد بالفعل، لأن القوات المسلحة انحازت للشعب فى 2011 و2013 و1952، وفى كل تحرك شعبي تراها بجوار الشعب، وإضافة هذه النص تؤكد المؤكد.

كيف ترى التميز الإيجابي سواء من المرأة أو الشباب أو الفلاح أو المسيحيين فى الانتخابات البرلمانية؟

لعمل هذا التمييز سيوضع المجلس خارج الأسس الانتخابية المفتوحة، وسيضطرنا إلى عمل نحو نصف المجلس من الفئات التميزية، لأنه عندما يكون 25% من المجلس خاصا بكوتة المرأة، إضافة إلى الفئات الأخرى سنصل إلى النصف أو الثلث، وهنا سيكون المواطن أمام خيارات محددة، الأمر الذى سيضطرنا إلى نظام القائمة المغلقة، وفى هذه الحالة هل سيكون تمثيل المجلس حرا أو تمثيلا به الكثير من القيود أو التوجيه؟ وبالتالي سيكون الشكل أقرب إلى مجلس الشورى الذى سيكون الثلث فيه بالتعيين والثلثان بالانتخاب، وأعتقد أن هذا النظام سيكون أصعب بالنسبة للناس. (اقرأ أيضا: فؤاد بدراوي: تعديل مدة الرئاسة لـ6 سنوات لصالح الوطن)

هل التعديلات المطروحة ستؤدي إلى استقرار المؤسسات المختلفة بالدولة أو لا؟

مصر خلال العشر سنوات الماضية تعرضت لتعديلات فى المؤسسات نتيجة التغيرات الشعبية، حيث تم حل مجلس الشعب السابق ومجلس الشورى الخاص بالإخوان، ولا يوجد لدينا مجالس محلية منذ عشر سنوات، ودستور 2014 من ضمن الأسس الخاصة به هو ضمان استقرار المؤسسات.

وأنا أرى أن التعديلات الحالية تعيد مرة أخرى فكرة التعديلات فى المؤسسات الرئيسية بالدولة مثل التنفيذية والتشريعية بجناحيها وأيضا بعض المؤسسات الأخرى مثل القضائية والعسكرية.