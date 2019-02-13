رؤساء الهيئات البرلمانية: موافقون على تعديل الدستور

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حزب «المصريين الأحرار» يوافق على مبدأ التعديلات الدستورية.. و«النور» يعترض على مدنية الدولة ويطالب بـ«دولة ديمقراطية حديثة».. و«الوفد»: التعديل أصبح واجبا في هذه المرحلة

أعلنت الأغلبية العظمى من رؤساء وممثلي الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، خلال المناقشات بالجلسة العامة اليوم الأربعاء، الموافقة على مبدأ التعديلات الدستورية، والتي عرضت على البرلمان، إذ قال رئيس ائتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي «إن مصر أمام حدث تاريخي»، مضيفا: أنه «منذ 3 سنوات تكالبت الدول على مصر من أجل تجميد عضويتها في الاتحاد الإفريقي، وأمس استعادت مصر رئاسة الاتحاد، فتحية واجبة إلى مصر رئيسا وشعبا»، وأضاف أنه في ضوء صياغة الدساتير، فقد نحتاج إلى بعض التعديلات التي تستهدف عددا من الإصلاحات في نظام الحكم، بما يتوافق مع الوضع الحالي للدولة.

وأشار إلى أن نواب الشعب استخدموا حقهم في تعديل بعض مواد الدستور، موجها التحية إلى أعضاء لجنة العشرة التي وضعت اللبنة الأولى لدستور 2014، كما وجه التحية إلى أعضاء لجنة الخمسين، وعلى رأسهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الدكتور أيمن أبو العلا،

وأشار إلى أن نواب الشعب استخدموا حقهم في تعديل بعض مواد الدستور، موجها التحية إلى أعضاء لجنة العشرة التي وضعت اللبنة الأولى لدستور 2014، كما وجه التحية إلى أعضاء لجنة الخمسين، وعلى رأسهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الدكتور أيمن أبو العلا، إن دستور 2014 كتب في مرحلة انتقالية، وأن بعض المواد كانت لا تتناسب مع الواقع المصري، وبعض المواد كانت تسمى بـ«فوبيا الماضي»، الأمر الذي أوجب تعديل عدد من المواد بما يتوافق مع المرحلة الحالية. وأضاف أن حزب المصريين الأحرار توافق على مبدأ التعديلات الدستورية، لافتًا إلى أن الحزب لديه ملاحظات على بعض المواد، ويرى أنها تحتاج أيضا إلى تعديلات، مثل مواد الإنفاق على الصحة والتعليم، مشددًا على أن الحزب يوافق على التعديلات التي تستهدف مزيدا من الإصلاحات في نظام الحكم، مثل تمكين المرأة والشباب، وأن تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات هو «تعديل وجيه». وانتقد أبو العلا، وجود المعارضة لمجرد المعارضة، مشيرًا إلى أن تلك المعارضة كانت تحتج على دستور 2014، وأنهم الآن يرفضون التعديل عليه. Advertisements وأوضح ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب هاني أباظة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم مصر في 2014 في حال شبه دولة تعاني في جميع القطاعات، مثل الصحة والتعليم والأمن وغيرها، لافتا إلى أن التعديل أصبح واجبا في هذه المرحلة، حتى يستكمل الرئيس المشروعات القومية التي لم تكتمل بعد، متسائلًا: «بأي منطق يتحدث من يتحدث عن رحيل الرئيس السيسي في هذا التوقيت، فالجميع يطمح في دولة حديثة توفر حياة كريمة للشعب المصري». وتقدم النائب أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بتحية للشعب المصري، الذي تحمل معاناة المرحلة الماضية، مؤكدًا موافقته على التعديلات من حيث المبدأ، لجني ثمار المرحلة الماضية. وشدد النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، على «إننا أمام حدث تاريخي، مطالبا بضرورة أن تأخد المقترحات حقها في المناقشة قبل عرضها للاستفتاء الشعبي». وأعرب النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور عن الموافقة على مبدأ التعديل، متحفظا على كلمة «الدولة المدنية»، التي وردت في نص التعديلات، مؤكدا إيمان الحزب بالدولة الديمقراطية ورفضه للدولة العلمانية والدولة الثيوقراطية، كما أعرب عن رفضه لأن يتحول الاستنثاء إلى قاعدة بشأن مسألة «الكوتة»، مؤكدا أن التعديلات الدستورية ستعرض على الشعب للاستفتاء عليها، وله الحرية الكاملة في إبدأ الرأي فيها. وكان الدكتور علي عبد العال، قد افتتح الجلسة العامة في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم، بحضور الغالبية العظمى من النواب، على عكس ما جرت عليه العادة من انخفاض أعداد الحضور بالإضافة إلى موعد بداية الجلسة، إذ كانت تنطلق فعالياتها في الثانية عشر ظهرًا، ويرجع السبب في هذا المشهد الاستثنائي إلى أن جلسة اليوم خصصت لمناقشة تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا، وهو ما يمثل أكثر من خُمس أعضاء المجلس.(التفاصيل) اقرأ أيضًا: «لا نريدها علمانية».. جدل برلماني بسبب مدنية الدولة عبدالعال: الموافقة على تعديل الدستور بالاسم غدا

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