انت الان تتابع السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الإسكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إذ وجه بالاستمرار في بذل أقصى الجهد لتنفيذ مشروعات الإسكان الجاري العمل بها، في إطار استراتيجية الدولة الخاصة بقطاع الإسكان خاصة الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير الآمنة، والانتهاء منها في المواعيد المقررة. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي وجه أيضا بمواصلة الارتقاء بالبنية التحتية.

وأضاف راضي، أن الرئيس وجه بتوفير الصيانة المستمرة للبنية التحتية، سواء في مشروعات الصرف الصحي أو الطرق والمرافق المختلفة، بما يضمن تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب.وشهد الرئيس، شهد صباح اليوم الأربعاء، أداء حلف اليمين للدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات

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