شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تواصل تسليم «التابلت» في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، الأربعاء، توزيع أجهزة «التابلت» على الإدارات التعليمية والمدارس لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي الذين استوفوا الشروط بعد توريد حوالة بمبلغ 100 جنيه في البريد رسوم تأمين على الجهاز.

في الدقهلية، بدأ عدد من الإدارات توزيع الأجهزة على الطلاب وفق الخطة الزمنية المحددة من بينها إدارة شرق المنصورة التعليمية التي يبلغ عدد طلابها ٤٩١٨ وعدد المعلمين ٤٥٥ وتم توزيع التابلت على مدارس «الثانوية بنات، جيهان السادات، حامد جمال حامد، الدنابيق، ميت مزاح، منشأة السلام، السيدة خديجة الثانوية، شهداء بداوى الثانوية».

وتم توزيع الأجهزة على إدارة طلخا التعليمية، التي يبلغ عدد الطلاب بها ٢٣٠٢ طالب وطالبة، وعدد المعلمين ٢٢١ والإدارة ١٤ على مدارس «أحمد حسن الزيات- الشهيد طه رضا- دميرة الثانوية المشتركة، الشهيد محمد عبدالفتاح أغا، الشهيد أحمد إبراهيم، طلخا الرسمية المتميزة للغات ١ و٢، منشأة البدوى الثانوية المشتركة»، كما تم التوزيع في إدارة بلقاس وبلغ عدد الطلبة ٣١٥٠ والديوان ١٤ والمعلمين ٢٩٤، ووزعت على مدارس، «بلقاس الثانوية بنين- بلقاس الثانوية بنات- الشهيد إبراهيم الرفاعي- عبدالعزيز حبارة- بسنديلة الثانوية المشتركة».

وأكد على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن التوزيع مستمر على الإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أن التابلت سيكون في يد جميع الطلاب منتصف الأسبوع المقبل.

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وفي الشرقية، قال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تكليف مديري الإدارات التعليمية بالإشراف على تسليم أجهزة التابلت للطلاب في المدارس، لافتا إلى أن حصة المديرية تبلغ 50 ألف جهاز وفور حصول ولي أمر الطالب على إيصال التأمين يتوجه للمدرسة للتوقيع على إقرار الاستلام.

وفي كفرالشيخ، تسلم مسؤولو مديرية التربية التعليم 21 ألفا و453 جهاز تابلت بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، وهناء شهاب، وكيل المديرية، ومدراء العموم، ومدراء الإدارات التعليمية، في الفندق التعليمي التابع للمدرسة الفندقية بمدينة كفر الشيخ، وتم توزيع الأجهزة على الإدارات التعليمية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحرصت وكيل الوزارة على متابعة تسليم كل إدارة تعليمية الأعداد المحددة لها حسب أعداد طلاب الصف الأول الثانوي بمدارسها، وتم تسليم الأجهزة لمسؤولي عدد من المدارس.

وفي المنيا، أعلن محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن وصول 29 ألفا و854 جهاز تابلت لمديرية التربية والتعليم وتوزيع 25 ألفا و536 جهاز تابلت على مستوى الإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بتوزيع التابلت على الإدارات التعليمية التسع تمهيدا لتوزيعها على الطلاب.

وأوضح أنه تم تخزين 4 آلاف و318 جهازا بمخازن المديرية لتسليمها لمديري المدارس ومعلمي المواد الأساسية ومديري الإدارات التعليمية.

وفي أسيوط، شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، اليوم، توزيع أجهزة التابلت على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من مدرسة الجامعة الموحدة بحي غرب مدينة أسيوط ضمن 24 ألف جهاز جارٍ توزيعها على جميع المدارس الثانوية على مستوى المحافظة في إطار خطة الدولة لتزويد طلاب المرحلة الثانوية بأجهزة تابلت للارتقاء بمنظومة التعليم ومواكبة عصر التكنولوجيا وفقًا لرؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.