شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تستضيف اجتماعًا للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف وزارة الخارجية يومى 13 و14 فبراير الجاري، اجتماعاً لكبار المسئولين للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، وهو الاجتماع الثالث في إطار المشاورات السياسية بين الدول المشاطئة سعياً لتكثيف التنسيق والتعاون فيما بينها في كافة المجالات.

وكان الاجتماع الأول قد عقد على مستوى كبار المسئولين في القاهرة في ديسمبر 2017، وتم خلاله مناقشة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في إقليم البحر الأحمر وعلى مشارفه، وتضمن البيان الختامي الصادر عنه الاتفاق على أهمية إيجاد آلية للتعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية، وهو ما أكده وزراء خارجية الدول المشاطئة خلال الاجتماع الثاني الذي عُقد في الرياض في ديسمبر 2018، حيث نص البيان الختامي على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن يستهدف التنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في كافة المجالات.