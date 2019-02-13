شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لوزير الإسكان الجديد: تكليفات من الرئيس بمتابعة سد «نهر روفيجي» بتنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحاته الأولى، عقب توليه منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع سد «نهر روفيجي»، الذى يُنفذه تحالف شركتي «المقاولون العرب» و«السويد إليكتريك» بدولة تنزانيا.

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وأوضح «الجزار»، في تصريحاته اليوم الأربعاء، أن من أهم الملفات التى سيتم العمل بها فى هذه المرحلة متابعة تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يُعد أحد أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذا متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة المنفذة بالمدن الجديدة، والتى تسهم فى تحقيق أهداف الدولة فى التوسع العمرانى، وتوفير فرص للعمل والاستثمار.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن مشروعات توصيل خدمة الصرف الصحى بالقرى تأتى على أجندة الأولويات، نظراً لما لهذه المشروعات من أهمية لمواطنى هذه القرى.

وأكد أنه سيعمل على استكمال المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة التى بدأها الدكتور مصطفى مدبولي، خلال توليه مسؤولية وزارة الإسكان، موجهاً الشكر للرئيس السيسى، ولرئيس الوزراء، الدكتور مدبولي، على ثقتهما، مشدداً على أنه سيبذل أقصى الجهد لخدمة الوطن والمواطنين.