شكرا لقرائتكم خبر عن «الطنطاوي» يعلن رفضه «التعديلات الدستورية»: «ما يحدث باطل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل «25-30»، الوقت المخصص لمناقشة التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أنه «نفس الوقت الذي يخصص لمناقشة مادة واحدة من اتفاقية دولية».

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وأضاف «طنطاوي» خلال كلمته بالجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية، الأربعاء، أن «قناعاتي الشخصية الراسخة المستقرة تجعلني أقول إن ما يحدث باطل دستوريًا طبقا لموضعين في المادة 226 من الدستور، وليس من حق البرلمان أن يعدل مدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، ولا يستحدث مادة جديدة لأنها تفقد ثقة العموم والتجرد».

وتابع: «جميع المواد ردة وانتكاسة وعودة لأسوأ مما كان الوضع عليه قبل 25 يناير خاصة أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وما يحدث يشبه لمنطق العصور الوسطى»، مشيرًا إلى أن «كل المواد بالإجماع جاءت في الاتجاه الخطأ في حين أن الشعب ينتظر حقه في العيش والحرية والكرامة».

واقتبس النائب بيتا من قصيدة للشاعر عبدالرحمن الأبنودى قائلًا: «مصر عارفة وشايفة وبتصبر لكنها في خطفة زمن تعبر وتسترد الاسم والعناوين»، وأنهى كلمته قائلًا: «فستذكرون ما أقول لكم.. وأفوض أمري إلى الله».