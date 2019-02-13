شكرا لقرائتكم خبر عن وضع الضوابط القانونية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في ورشة عمل «دار سليمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختتمت صباح اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية التي اقيمت تحت عنوان «دار سليمة» والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى في إطار العمل على الارتقاء بمستوى الاداء وجودة الخدمات المقدمة للاطفال بدور ومؤسسات الرعاية شهدت فعاليات اليوم الختامى للورشة عرضا هاما للجوانب والضوابط والمحددات القانونية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية قدمه المستشار أحمد الشحات نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى حيث تناول التنظيم والإشراف والرقابة والمتابعة داخل دور الرعاية وتوافر آليات قياس الجودة والمحددات ومؤشرات الأداء في ضوء النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية مع تقديم شرح للوضع الحالى والرؤية المستقبلية المطلوبة

أكد «الشحات» على أهمية وضع برامج تتفق والمراحل العمرية لكل فئة تتضمن أساليب وطرق مساعدة الأطفال في عبور ازمة اضطراب الهوية وتقبل ظروفهم بما يتفق مع أهداف وقيم المجتمع الدينية والثقافية وبما يساعد على إيجاد حلول جذرية للمشكلات النفسية التي تنعكس على الأبناء في مرحلة الرعاية اللاحقة كما أشار إلى أهمية التوسع في نظام الأسر البديلة.

وأوصى «الشحات» بأهمية وضع تصور قانونى للرعاية اللاحقة بهدف حل المشكلات المترتبة عليها من العمل وتوافر السكن الملائم والحياة الكريمة بما يضمن بدء حياة كريمة بالمجتمع وعدم العودة للدار من جديد

كما شهدت جلسة العمل الثانية عرضا لاساليب تعديل السلوك للدكتور عادل المدنى استشارى الطب النفسى حيث تناول أساليب تغيير السلوك وتوصيل الرسالة ومداخل وانواع الرسائل المختلفة لتحقيق تواصل ناجح مع الطفل داخل دور الرعاية

وشارك بالورشة التي استمرت على مدى 3 ايام وافتتحتها سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ود حسن خليل مدير عام الشؤون الفنية بالأزهر الشريف عدد واسع من السادة وعاظ الأزهر الشريف والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وبمشاركة الشيخ محمد سعد مدير عام الإدارة العامة للدعوة بالمجمع ود صلاح السيد مدير الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالورشة.

استهدفت ورشة العمل ربط الوعاظ بقضايا ومشكلات الأبناء بداخل دور الرعاية الاجتماعية وإيجاد تفاعلا مشتركا مع مقدمى الرعاية بما يعمل على تعديل اتجاهات الأطفال داخل دور الرعاية نحو ذاتهم ورؤيتهم للمجتمع اضافة إلى تقديم رؤية أشمل للخصائص الاجتماعية والنفسية والسلوكية للأبناء بدور الرعاية وفقا للمراحل العمرية المختلفة والمشكلات الاجتماعية والقانونية الخاصة بهم اضافة إلى تقديم اليات تعمل على تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة لدى الابناء من خلال التعاليم الدينية.

تناولت فعاليات الورشة مناقشة العوامل الاجتماعية المؤثرة على الأبناء بدور الرعاية واليات التوجيه واستعراض الجوانب الشرعية والدينية كذلك الخصائص النفسية والسلوكية للأبناء وأهم المشكلات النفسية مع خصائص مراحل النمو المختلفة.

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