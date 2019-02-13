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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ملحق جديد لمبنى محكمة المنصورة الابتدائية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتحت وزارة العدل، الأربعاء، ملحق مبنى محكمة المنصورة الابتدائية، بحضور المستشار عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهرالعقاري، نائباً عن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، ويرافقه المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار ربيع قاسم، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية.
ويحتوى الملحق الجديد على استراحات للقضاة وأعضاء النيابة العامة على مستوى محافظة الدقهلية، تيسيراً عليهم وتوفيراً في وقت انتقالاتهم، لتمكينهم من متابعة القضايا والفصل فيها في أقل وقت ممكن.
ويقع المبنى الملحق بالمحكمة على مساحة 1000 متر، مكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية تشمل صالة استقبال و20 مكتبا إداريا و101غرفة مجهزة، فضلاً عن مدخل رئيسي ومداخل خاصة للعاملين.
تأتى هذه الإضافة ضمن خطة وزارة العدل التي تنتهجها بهدف تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا عن طريق تطوير دور العدالة وملحقاتها تيسيراً على المتقاضين والقضاة.
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