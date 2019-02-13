شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض آخر مستجدات خطة وزارة التعليم العالي لتطوير منظومة الجامعات والمراكز البحثية المصرية، بما فيها الموقف التنفيذي لإنشاء عدد من الجامعات الجديدة الأهلية والخاصة في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوأمة مع أفضل الجامعات على مستوى العالم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستمرار في جهود تطوير قطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد المصرية، مشيراً إلى الدور المحوري للجامعات في بناء الإنسان وصقل شخصيته على نحو متوازن ومنفتح وبما يتواكب مع التطورات العلمية والمعرفية المتسارعة التي يشهدها العالم. كما شدد الرئيس على أهمية اتباع أعلى المعايير الدولية في إنشاء الجامعات الجديدة وتطبيق أحدث المناهج التعليمية، بالتوازي مع العمل على تطوير وتحسين الأداء العلمي للجامعات القائمة من خلال التقييم المستمر لجودة العملية التعليمية.