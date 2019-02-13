شكرا لقرائتكم خبر عن فحص زراعات القمح في كفر الشيخ للكشف المبكر عن «الصدأ الأصفر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إنه بناء على تعليمات الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، تم تكليف منطقة شمال الدلتا لمكافحة الآفات بالمرور على محصول القمح على وجه الخصوص بمركز فوة لمتابعة درجة الإصابة بالآفات الزراعية التي تصيب محصول القمح.

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وشدد «السباعي» على لجان المرور بـ«فحص جميع الزراعات بصفة دورية ومستمرة خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل لظهور مرض الصدأ الأصفر أو ما يسمي (الصدأ المخطط)، وهو أخطر الأصداء، وتظهر أعراضه خلال شهري فبراير ومارس على شكل بقع صفراء منفصلة، لها مظهر مسحوق، مرتبة في صفوف طولية مع محور الورقة، ومتوازية، وتظهر الإصابة على الأوراق والأغماد والقنابع على السنابل، وفي نهاية الموسم يتحول اللون الأصفر إلى اللون الأسود اللامع».

وأضاف أن المساحة المزروعة بمحصول القمح بمحافظة كفر الشيخ 225303 أفدنة على مستوى المحافظة من إجمالي 2712552 فداناً على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكداً أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمحصول القمح للعمل على زيادة الإنتاجية سواء بزيادة إنتاجية الفدان أو زيادة المساحة المزروعة.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إلى أهمية دور لجان مكافحة الآفات بضرورة إرشاد المزارعين بزراعة الأصناف الجديدة عالية المحصول وتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بها، وكذا حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها على الفور بهدف زيادة الإنتاجية.