شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض خطة واستراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال المرحلة المقبلة، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية العملاقة الجاري العمل بها، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية، والمدن الجديدة، وكافة الخدمات اللوجستية المرتبطة بهذه المشروعات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستمرار في بذل أقصى جهد لتنفيذ تلك المشروعات وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتبعة في هذه المجالات، والانتهاء منها في المواعيد المقررة، ولاسيما المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وكذلك مواصلة الارتقاء بالبنية التحتية، وتوفير الصيانة المستمرة لها، سواء فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي أو الطرق والمرافق المختلفة، وتطوير المناطق غير الآمنة، وذلك بما يضمن تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة ولائقة لأبناء الشعب المصري.