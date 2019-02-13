شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة أسقف الكنيسة القبطية في أستراليا من الخدمة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إيبارشيتا سيدنى وملبورن الأستراليتان نبأ قبول البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، استقالة الأنبا سوريال، أسقف ملبورن وتوابعها، وذلك نقلاً عن مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية بالقاهرة، في عددها الأخير تحت عنوان «الخدمة بأستراليا»، والتي تمت ترجمتها للغة الإنجليزية ونشرها على صفحة إيبارشية ملبورن بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

ويرجع تاريخ قبول الاستقالة إلى ١٤ يناير الماضي، على إثر اجتماع لجنة الإيبارشيات، دعا إليه قداسة البابا بحضور ١٧ مطراناً وأسقفاً، والذي انتهى بتوصية وليس قرار جاء بها: «بعد الاطلاع الكامل على التقارير العديدة المرسلة من إيبارشية ملبورن وزيارة نيافة الأنبا رافائيل وبعض الآباء الكهنة وعلى كل الاتصالات المستمرة منذ بداية الأزمة مع قداسة البابا ولجنة إدارة الإيبارشية، وجدنا أنه احتراما للقوانين الأسترالية يتم تجميد علاقة نيافة الأنبا سوريال بإيبارشية ملبورن وكل توابعها والقبول المبدئي لطلب إعفائه من الخدمة في ملبورن بناء على رغبته الشخصية، والتي أعلنها يوم ٥ نوفمبر ٢٠١٨، ودعوته إلى أحد أديرتنا القبطية في مصر أو خارجها للبقاء فيها دون أدنى مسؤولية رعوية وطلبًا الخلاص لنفسه، وقد وقع الجميع على هذه التوصية».

وقد اجتمع قداسة البابا يوم ٣١ يناير مع سبعة آباء كهنة من ملبورن والمفوضين من قبل مجمع كهنة الإيبارشية للاطلاع على مستقبل الإيبارشية، وفى اليوم التالى أول فبراير اجتمع قداسة البابا مع نيافة الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجيلوس، بحضور الأنبا دانيال، أسقف المعادي والسكرتير العام للمجمع المقدس، قدم خلاله الأنبا سرابيون خطاباً موقعاً من الأنبا سوريال يطلب الإعفاء النهائي من إيبارشية ملبورن وبعدم عودته راعيًا لها بأي صورة، وقد قبل البابا هذا الطلب ووافق عليه، كما قدم الأنبا سرابيون طلباً بأن ينقل الأنبا سوريال إلى الخدمة بإيبارشية لوس أنجيلوس بأمريكا، وقد وافق قداسة البابا على النقل.