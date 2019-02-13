شكرا لقرائتكم خبر عن 200 قارئ أمام لجنة اختبارات القراء والمبتهلين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية، ورئيس اللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين بالهيئة الوطنية للإعلام، علي سفر اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الموحدة لإجراء الاختبارات اللازمة للمتقدمين من أبناء محافظات جنوب الصعيد للاختبارات كقراء للقرآن الكريم والابتهالات الدينية، حيث يبلغ عدد المتقدمين 200 قارئ فى أسوان، وذلك يوم الأحد القادم المقبل، ويستمر عمل اللجنة حتي مساء يوم الجمعة الموافق 22 فبراير الجاري.

وتضم اللجنة كلا من د. حسن سليمان، رئيس شبكة القرآن الكريم، د. قدري سرور، أستاذ الموسيقي والمقامات، د. عبد الكريم عوض أستاذ الأحكام والقراءات، وعلي مسعود مدير عام التخطيط الديني، وأبو العلا حبيب، رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، ومدحت حمودة سكرتير اللجنة، وتجري اللجنة الاختبارات للمتقدمين بمقر إذاعة جنوب الصعيد بمدينة أسوان، بحضور مديرها محمد مدني.

الجدير بالذكر أن اللجنة الموحدة أوفدت علي مدار الأعوام الماضية لجاناً مصغرة إلي كل من الإسكندرية وطنطا والإسماعيلية والمنيا لاكتشاف المواهب الجديدة في القراءة والابتهال للتخفيف عن أبناء المحافظات النائية من مشقة الحضور الي القاهرة، وتم اكتشاف مجموعة من الأصوات الجديدة أتم بعضهم مراحل الاختبارات وسيتم الدفع بهم في المناسبات الدينية المختلفة والعمل أمام الميكروفون بكل من الإذاعة والتليفزيون.