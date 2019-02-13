حاتم زكريا وحماد الرمحي يترشحان لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تقدم حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بأوراق ترشحه مجددا على عضوية مجلس النقابة في الانتخابات المقرر إجراؤها مارس المقبل.

كما تقدم حماد الرمحي، مؤسس جبهة الدفاع عن الصحفيين بأوراق ترشحه على عضوية المجلس.

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وتلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين طلبين فقط للترشح حتى الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الرابع لتلقي الطلبات، احدهما على منصب النقيب والآخر على مقاعد المجلس الست.

وتقدم إسكندر أحمد، جريدة الجمهورية، لمنصب النقيب ليرتفع عدد المرشحين على ذات المقعد إلى 9 مرشحين.

بينما تقدم خالد العطفي، صوت الأمة، بالترشح على مقاعد مجلس النقابة ليصل عدد المرشحين إلى 37.