برلماني: الاعتماد على معيار الامتلاك في تحديد مستحقي الدعم "غير دقيق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من المقرر الإعلان عن معايير حذف غير المستحقين من منظومة الدعم السلعي ودعم الخبز عقب إصدار نتائج بحث الدخل والإنفاق ومؤشرات الفقر من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف بدراوي، أن بحث الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سوف يتضمن دراسة لكافة مستويات معيشة المواطنين، فضلًا عن قياس دخلهم ونفقاتهم على مدار العام، وبناءً عليه سيتم تحديد نسب الفقر وفقًا لعدة مستويات "المستوى العام والجغرافي"، مما سيسهم في تحديد الفئات المستحقة وغير المستحقة.

وأوضح بدراوي، أن تأخر إصدار المعايير من قبل لجنة العدالة المشتركة المكونة من 5 هيئات كان يرجع لعدم وجود بيانات سليمة يمكن الاعتماد عليها.

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ويرى عضو مجلس النواب، أن الاعتماد على معيار الملكية في تحديد المستحقين غير دقيق لصعوبة إمكانية تحديد قيمة الأملاك، فبعضها قد يقدر بملايين الجنيهات إلا أنه لا يدر دخلًا على أصحابه:"ممكن يكون عندي عمارة بملايين لكن كلها إيجار قديم ومش بتدخل أكتر من 100 جنيه"، وبناءً عليه يجب الاعتماد بشكل أساسي على معياري الدخل والإنفاق.

يشار إلى أنه من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، نتائج بحث الدخل والإنفاق ومؤشرات الفقر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم إعلان النتائج ضمن مؤتمر صحفى قبل نهاية الشهر الجاري، بحضور عددٍ من الوزراء، وفي مقدمتهم وزيري المالية والتخطيط.

فيما أعلن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، خلال الجلسة العامة التي انعقدت الأسبوع الماضي بمجلس النواب- أنه سيتم عرض المعايير على مجلسي النواب والوزراء فور الانتهاء منها من قبل لجنة العدالة المشتركة المكونة من 5 هيئات، لاستبيان مدى التوافق عليها.