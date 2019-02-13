نائب وفدي: التعديلات الدستورية في صالح الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقته على مبدأ التعديلات الدستورية، مؤكدا أنها في صالح الدولة المصرية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهى بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا.

وأكد أبو اليزيد على أن زيادة مدة الرئاسة تساعد علي توفير النفقات للدولة المصرية، مشيدا أيضا بإعادة مجلس الشيوخ، وأنه سيكون فرصة للحوار والنقاش.​