محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أعلن النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقته على مبدأ التعديلات الدستورية، مؤكدا أنها في صالح الدولة المصرية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهى بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا.
وأكد أبو اليزيد على أن زيادة مدة الرئاسة تساعد علي توفير النفقات للدولة المصرية، مشيدا أيضا بإعادة مجلس الشيوخ، وأنه سيكون فرصة للحوار والنقاش.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وفدي: التعديلات الدستورية في صالح الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.