عبدالعال: التعديلات الدستورية مبادرة من النواب ولا علاقة لرئاسة الجمهورية بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية، نابعة من البرلمان، ورئاسة الجمهورية ليس لها علاقة بها.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء؛ لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقررة قانونا، ردا على ما قاله النائب محمد بدراوي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بضرورة أن يرسل المجلس خطاب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن موقفه من الترشح للرئاسة في ظل وجود المادة الانتقالية التي تخصه، كون موافقة السابقة تخالف ما تهدف إليه المادة.

وأكد عبدالعال، أن المادة الانتقالية في التعديلات الدستورية التي تخاطب الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، تم وضعها ضمن التعديلات لتعالج ظرف بعينه، وفي عام 2022 للرئيس أن يقرر أن يترشح أم لا وهذا حقه، والأمر لا يتعدى مبادرة من النواب، قائلا: "التعديلات الدستورية ليس لها علاقة برئاسة الجمهورية والأمر مبادرة من النواب".

من جانبه أكد النائب محمد بدرواي عوض، عضو مجلس النواب، موافقة حزب الحركة الوطنية على مبدأ التعديلات الدستورية، مشيدًا بكوتة المرأة في التعديلات الجديدة، والتي ضمت أيضا مجلس الشيوخ.