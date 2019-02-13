بطريرك الكاثوليك يعزي البابا تواضروس في وفاة أسقف البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف: أرسل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تعازي للبابا تواضروس الثاني؛ للتعزية في وفاة الأنبا ثاؤفيلوس أسقف البحر الاحمر للاقباط الارثوذكس وقال البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق في برقيته: "ستقبلنا خبر وفاة الأنبا ثاؤفيلوس أسقف البحر الأحمر، بمشاعر ملئها الحزن والرجاء في القيامة والحياة الابدية". وتابعت البرقية: "لذا باسم الآباء المطارنة الكاثوليك بمصر وكل أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وبالأصالة عن نفسي نشاطركم هذه اللحظات ونطلب من الرب ان يتقبله بوافر رحمته بين جوقة القديسين ويعزى قلوبكم ويؤهلنا جميعًا لرفع فى كل حين نشيد المجد والتسبيح للثالوث القدوس".

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