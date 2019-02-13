شرطي مفصول وراء سرقة المارة في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على أمين شرطة مفصول؛ لاتهامه بسرقة المارة بحجة تفتيشهم وأنه لا يزال مستمرا في الخدمة.

تعددت بلاغات سرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة العمرانية أمام رجال المباحث، فتم تشكيل فريق بحث بمشاركة ضباط فرقة الطالبية والعمرانية ووحدة مباحث العمرانية.

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توصلت التحريات إلى أن أمين شرطة مفصول من عمله بقوات الأمن، يقوم باستيقاف المارة على الطريق بحجة تفتيشهم، والاستيلاء على متعلقاتهم وهواتفهم المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على الوقائع التي ارتكبها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.