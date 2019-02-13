تأجيل محاكمة عصابة دولية متهمة بحيازة 3 مليون قرص كابتجون و4 أطنان حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الأربعاء، محاكمة عصابة دولية بتهمة حيازة 3 مليون قرص مخدر الكابتجون، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا، لجلسة 8 أبريل لاستكمال المرافعة.
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وعبدالرحمن سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وطلال منيعي سلامه سلمي مغربي الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامه سلمي مغربي الجنسية، وعثمان فرج حميدة جبريل مغربي الجنسية، وهشام انهناه مغربي الجنسية، والدهبي العروس مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.
وأسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع في إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.
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