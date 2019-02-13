إخلاء سبيل ميرهان حسين من قسم الهرم بعد سجنها أسبوعين بقضية "الكمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

غادرت الفنانة الشابة ميرهان حسين قسم شرطة الهرم، اليوم الأربعاء، عقب إنهاء إجراءات الإفراج عنها، إذ قضت ليلة أمس داخل القسم.

وقال المحامي شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لمصراوي، إن الممثلة الشابة غادرت القسم منذ دقائق عقب وصول صحة الإفراج الخاص بها.

وغادرت الفنانة الشابة سجن النساء بالقناطر الخيرية، أمس الثلاثاء، بعد انتهاء فترة العقوبة التي قضتها بعد حكم محكمة جنح مستأنف الهرم بحبسها أسبوعين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"كمين الهرم".

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كانت محكمة جنح مستأنف الهرم قضت بحبس الفنانة ميرهان حسين أسبوعين، بعد استئنافها على حكم حبسها سنتين ونصفا، وكفالة 30 ألف جنيه، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير سُكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في كمين الهرم.

وفي 8 أكتوبر 2018، قضت محكمة جنح الهرم، بالحبس عامين ونصف على الفنانة ميرهان حسين، وكفالة 30 ألف جنيه، كما قضت بحبس المساعدة الشخصية للفنانة 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، في القضية الشهيرة بـ"كمين الهرم"، وقضت المحكمة بتغريم ضابطي الشرطة بقسم الهرم المتهمين في الواقعة 20 ألف جنيه عن كل واحد منهما.

ووجهت النيابة العامة للفنانة تهم القيادة تحت تأثير مُسكر، والتعدي على موظف عام في أثناء تأدية وظيفته، كما وجهت لضابطي الشرطة تهم التعدي على الفنانة ميرهان حسين وهتك عرضها وسبها وقذفها.