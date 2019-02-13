براءة 3 متهمين في قضية "حرق قاعة المؤتمرات" بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

ألغت محكمة الجنايات العسكرية، اليوم الأربعاء، الحكم الصادة بالمؤبد غيابيا لـ 3 متهمين بالتورط في حرق استاد القاهرة، وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، واستاد الهدف بمدينة 6 أكتوبر، والمعروفة إعلاميا بـ"تنظيم الوايت نايتس"، وفق أسامة الجوهري، دفاع المتهمين.

وقضت المحكمة ببراءة المتهمين الثلاثة، أحمد جمال بحر، وصلاح محمد محمد، وعمر ماجد أحمد - صادر بحقهم حكم بالمؤبد غيابي-.

وكانت المحكمة العسكرية، قضت في 2 أكتوبر 2018، في ذات القضية، ببراءة السيد علي فهيم الشهير بـ"سيد مشاغب"، وياسر سيد عبدالحفيظ الشهير بـ"بوجو".

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كما قضت المحكمة؛ ببراءة فهد مصطفي مغاوري محمد، وحسن مجدي محي الدين سليمان- جزرة لانعدام مسئوليته كونه مودع في مستشفى الصحة النفسية.

وقضت المحكمة بالسجن مؤبد غيابيًا لكل من؛ أحمد جمال الدين بحر، عمر ماجد أحمد عبد الغني، وأحمد عبد الناصر محمد خروب، وصلاح محمد محمد الدريني.

ووجهت النيابة إلى المتهمين في القضية المقيدة برقم 1107 لسنة 2015 جنح مدينة نصر ثان: "تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تسمى (الكتيبة 101)، والاشتراك في محاولة قلب نظام الحكم والنظام الجمهوري بالقوة، إضرام النيران في ستاد القاهرة وقاعة المؤتمرات واستاد الهدف، الإتلاف العمدي للأموال العامة، الهجوم على أحد المرافق العامة بهدف تدميرها، حيازة زجاجات مولوتوف، تأسيس تنظيم من عناصر وايت نايتس على أساس المزج بين حركات فوضوية والقيام بأعمال إرهابية ضد الدولة.