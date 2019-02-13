"المرور": ضبط 26 سائقاً لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تواصل الإدارة العامة للمرور، تنظيم حملاتها المفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية. وأسفرت الحملات المرورية خلال 24 ساعة، عن إجراء تحليل طبي لـ 210 سائقًا، وإثبات تعاطي 26 سائقا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم. وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفي وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

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