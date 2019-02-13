ضبط مقاول لاتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، مقاول لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإرسالها لذويهم مقابل عمولة، بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا تفيد قيام "محمود ص. م." مقاول، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، بالإتجار في النقد الأجنبي، من خلال تلقي العديد من التحويلات البنكية من أصدقائه وأقاربه العاملين بالخارج على حسابه الدولاري، واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذويهم بالبلاد بالمخالفة للقانون.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي 130 ألف دولار أمريكي.

يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.