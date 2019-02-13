"أمن الجيزة": ضبط 71 متهمًا بالاتجار في المخدرات وسلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، من محرزي، وتجار المواد المخدرة، والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

كما تم ضبط 71 متهما، في 55 قضية إتجار، تعاطي، 1325 جرام حشيش، 49 جرام هيروين، 1355 جرام الأستروكس، جرام الشادو، 6782 قرص،جرام فودو، 11 قضية دفاع، 12 فرد محلي الصنع 12 مم، 1طبنجة عيار 9مم، 2 بندقية خرطوش بامب اكشن، 37 طلقة مختلفة الأعيرة.

تم تقنين الإجراءات حيالهم، وجاري العرض على النيابة العامة.