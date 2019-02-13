بزعم مكافحة الإرهاب.. الأمن يضبط صاحب أكاديمية إعلامية وهمية ينصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء مؤسسة وهمية لاستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين نظير منحهم شهادات ودورات تدريبية، من أكاديمية إعلامية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مصطفى. أ"، 31 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، مقيم بمنطقة مصر الجديدة، سبق اتهامه في عديد من القضايا آخرها قضية "انتحال صفة".. بإنشاء كيان وهمى زعماً بأنها مؤسسة إعلامية لمكافحة التطرف والإرهاب، والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت عن دورات تدريبية في ذلك المجال مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 3000 إلى 5000 جنيه، واستئجار "جراج" كائن بأسفل أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر، وتجهيزه بقاعة لاستقبال المترددين وقاعتي محاضرات متخذاً منه مركزاً لممارسة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمقر المشار إليه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وعثر على (15) كارنية منسوب صدورهم للمؤسسة المزعومة ببيانات وصور لأشخاص مختلفين "ممهورة بأكلاشية مقلد" و25 شهادة "اجتياز دورة" بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية من المؤسسة.

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هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على ملفات تحوي صور شهادات منسوبة لتلك المؤسسة، وكذا كارنيهات ومحادثات بينه وبين ضحاياه تفيد مزاولة نشاطه الإجرامي.

أمكن الاستدلال على إثنين من المجني عليهما، وبسؤالهما قررا قيام المتهم بالاحتيال عليهما والاستيلاء على مبالغ ماليه منهما بزعم منحهما الدورات، والشهادات المُشار إليها.

تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.